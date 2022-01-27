في 5 بنود.. مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل، امتحان اللغة الإنجليزية، وترصد «الدستور» في السطور التالية مواصفات الإمتحان.

1.سؤالين اختياري (المعني و المضاد)

2. 14 سؤال اختياري( ٨ جرامر ، ٦ كلمات )

3. 10 أسئلة اختياري علي قطعة الفهم.

4.سؤالين ترجمة (عربي، إنجليزي).

5.سؤال كتابة مقال.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث قالت أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت قطاع التعليم العام على منع المعلمين من وضع الامتحانات للصفوف التى يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الاوائل فى الادارات التعليمية.

ويجيب الطلاب على الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، وجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات ، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات ، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة.