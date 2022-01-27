الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26 ألفًا و500 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس  27 يناير 2022ـ بلغت 26 ألفًا و500 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري، أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم، الخميس، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء 26 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و900 ميجاوات أمس الأربعاء، فيما كان الحمل الأدنى أمس 17 ألفًا و500 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

جدير بالذكر أن مرصد الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء يصدر نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما يعني تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء حمل مسائي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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