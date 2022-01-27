حبس زعيم عصابة بيع الشقق السكنية بعقود مزورة فى باب الشعرية

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس زعيم عصابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالنصب على المواطنين وبيع وحدات سكنية مملوكة للغير بعقود مزورة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

وعن التفاصيل ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بباب الشعرية وتلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب مؤسسة لتجارة الورق، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بتضرره من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وعُثر بحوزته على طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجنى عليه- كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة".

وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير باستخدام عقود مزورة، وأضاف بارتكابهم واقعة نصب أخرى والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم واتهموه بالنصب عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين..