تجديد حبس شخص 15 يومًا لترويجه عملات افتراضية والتربح منها بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الخميس، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت والتربح مبلغ مليون ونصف بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبيَّن أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.