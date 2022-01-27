الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر يطلق قافلة لرعاية 3000 أسرة في حلايب وشلاتين

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بإطلاق قافلة شاملة لرعاية 3000 أسرة في حلايب وشلاتين وأبورماد.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم توفير 36 طنًا من المواد الغذائية و7 آلاف بطانية و6 آلاف قطعة ملابس، كما تم الكشف الطبي في 8 تخصصات مختلفة (نساء وتوليد، وعظام، وباطنة، وأطفال، ومخ وأعصاب، وقلب، ورمد، وتوفير نظارات طبية بعد التشخيص، فضلًا عن توفير معمل تحاليل متنقل).

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى أن الهدف من القافلة هو حماية الأسر الأولى بالرعاية خلال موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد، خاصة في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

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وأكدت الهلال الأحمر أنه تم إطلاق قوافل طبية لتوفير أدوية مجانية لعدد 1000 مستفيد من المهاجرين في محافظات القاهرة الكبرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما أرسلت الهلال الأحمر، بناء على توحيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، قوافل طبية لأهالي محافظة أسوان، خلال الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة.

وأوضحت جمعية الهلال أنه تم تنظيم عدة قوافل تضم مساعدات عينية ومالية وإغاثية داخل المناطق المتضررة، بالإضافة إلى القوافل الحالية التي ستقدم هدايا لأطفال هذه الأسر.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، وجود 27 فرعًا فى محافظات الجمهورية وهى مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.

التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية جمعية الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري المناطق النائية

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