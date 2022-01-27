الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ حريق كاذب من هاتف مسجل خطر يكشف جريمة آثار في القاهرة

تنقيب عن الاثار
تنقيب عن الاثار

قاد بلاغ كاذب الأجهزة الأمنية في القاهرة، إلى ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمدينة 15 مايو محافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يفيد بقيام بعض الأشخاص بإضرام النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

بالانتقال والفحص تبين عدم صحة  البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحديد حائز الهاتف المستخدم وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته ادعى بقيام صديق له، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية" باستخدام هاتفه المحمول والإبلاغ على خلاف الحقيقة بسبب خلافات بينه وبين آخرين .

و تم ضبط الأخير، وأنكر أقوال الأول وأقر بادعائه عليه بارتكاب الواقعة انتقاما منه لاكتشافه قيام سالف الذكر ووالده، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما، ورفضهما مشاركته فى التنقيب.

بإعادة مناقشة الأول ومواجهته بما جاء بأقوال الأخير  أيدها، كما تم استهداف والده وأمكن ضبطه بالعقار محل سكنه ، وعُثر بالعقار على حفرة قطرها نصف متر بعمق 2 متر، وبمواجهته أقر بقيامه ونجله بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ كاذب القاهرة الاثار ـ١٥ مايو التنقيب شرطة النجدة

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وائل لطفي

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