محافظ سوهاج يتابع موقف توصيل المرافق للسوق الحضرية الجديدة بجهينة

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج موقف توصيل المرافق للسوق الحضرية الجديدة بمدينة جهينة، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تمهيدًا لتشغيل السوق وطرح المحلات للمستفيدين، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية بديلة ذات مظهر حضارى لائق.

وأوضح أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم بشأن سرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة بالسوق الحضرية بمدينة جهينة، فقد تم البدء فى أعمال الحماية المدنية، وتوصيل شبكات الحريق للسوق الحضرية، لافتًا إلى التنسيق مع شركتى المياه والكهرباء لبدء العمل فى توصيل مرفقى المياه والصرف الصحى والكهرباء، تمهيدًا للإعلان عن مزايدة علنية محلية لتأجير السوق وتسكين الباعة الجائلين، مع تخصيص نسبة لذوي الهمم وفقًا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ.

يذكر أن السوق الحضرية الجديدة بمدينة جهينة تم إنشاؤه بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، ويشمل 106 محال تجارية، بالإضافة إلى نقطة لشرطة المرافق، ويهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بجهينة.

على الجانب الآخر، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمس، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجميع المراكز الـ7 المستهدفة، خاصة بقطاعي "الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أي أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي المنزلية للأسر الغير قادرة والأولى بالرعاية، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار العائلات والعمد والمشايخ، والعمل بشكل متكامل لحصر وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا.