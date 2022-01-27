بـ 2 جنيه.. ستاندات وعروض قصور الثقافة لرواد معرض الكتاب

وضعت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن عروضها لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب ستاندات كاملة بسعر 2 جنيه للكتاب الواحد.

وتضمنت الكتب المعروضة العديد من الإصدارات، ضمن سلاسل عديدة أهمها سلسلة إبداعات التي تهتم بنشر إبداعات الكتاب الشباب، وأيضا سلسلة آفاق عربية التي تهتم بنشر إبداعات الكتاب العرب والعديد من السلاسل والكتب المختلفة التي صدرت قبل وقت سابق في الهيئة العامة لقصور الثقافة.



ويجد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبال متوسط في أول أيام افتتاح معرض القاهرة الدولي للجمهور، وكانت الهيئة قد طرحت العديد من الاعمال التي يتوقع أن تجد إقبالا كبيرا، ومن ضمنها سلسلة الهوية التي طرحت منها قصور الثقافة ١٧ كتابا جديدا بخلاف ١٣ كتابا صدرت قبل ذلك ليكوت مجموعها ٤٠ كتابا ضمن هذه السلسلة التي تؤرخ لمصر وتشرح العديد من الأبعاد والرؤى المختلفة.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم «5» قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين «نشر عام» 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبي» 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، كتاب تعليمي مدرسي» 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامى وتراث» 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعـدد الناشرين المصريين «كتاب أكاديمي» 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين «كتاب صوتي» 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53، من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم.