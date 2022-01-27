«الداخلية» تكشف حقيقة تسبب أمين شرطة في حبس طالب

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات واقعة تعدي شخصين على آخر وإصابته، وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من القائم على إدارة أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بطلب مالكة أحد الحسابات الشخصية بنشر منشور على الصفحة إدارته تحت عنوان (أمين شرطة مفصول يتسبب في حبس طالب).

وأضافت: «بالفحص تبيَّن عدم صحة ما تم ذكره وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حضر لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ونجله "طالب" - مصاب بجرح قطعي بالوجه، تم إسعافه بأحد المستشفيات)، وطرف ثان (طالب)، وقرر الأول بتضرره من الطرف الثانى وآخر (طالب) - غير متواجد، لقيامهما بالتعدي على نجله بالضرب بإاستخدام سلاح أبيض كانت بحوزة الأخير والاستيلاء منه على الهاتف المحمول ملكه، لدى معاتبته لهما على معاكستهما لإحدى الفتيات مما نتج عن إصابة نجله المنوه عنه ولاذ الأخير هربًا وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه».

وتابعت: «بمواجهة الطرف الثانى أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة العامة، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لحين إستكمال الإجراءات، وجارِ تكثيف الجهود لضبط الهارب والمضبوطات، ويشار إلى أن عم المجني عليه فرد شرطة مفصول وليس له علاقة بالواقعة».