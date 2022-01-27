ضمن فعاليات أسبوع الصحة بـ«إكسبو دبي».. فوائد اليوجا في ظل انتشار كورونا

نظمت إكسبو دبي 2020، أسبوعًا لمناقشة الصحة واللياقة، بهدف مناقشة نقاط القوة والضعف في النظام الصحي العالمي، والذي أصبح جليًا بعد انتشار جائحة كورونا.

ومن بين الرياضات التي يناقشها المعرض؛ اليوجا، البيلاتس، والزومبا، والتي نتعرف على فوائدها من خلال السطور التالية، وذلك حسبما ورد في موقع "upmc".

فوائد الرياضات الثلاث لصحة القلب

الرياضة بشكل عام لها فوائد عديدة لصحة الجسم والعقل، وهذه الرياضات الثلاث فيها من الفوائد ما يدعم صحة الإنسان، لا سيما القلب، لذلك فمن المفترض أن تكون اليوجا تمرينًا وجهدًا شخصيًا تركز فيه على نفسك، وعلى ما تريده من الحياة.

كما يدرك الناس الآن الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها اليوجا والتي تدفع الكثير من الناس إلى جعلها جزءً من نمط حياتهم الصحي، فهذه الفوائد عقلية وجسدية على حدٍ سواء تشمل انخفاض ضغط الدم، وزيادة سعة الرئة، وتحسين وظائف الجهاز التنفسي ومعدل ضربات القلب، وتحسين الدورة الدموية، وتحسين قوة العضلات.

الزومبا

الأمر لا يختلف كثيرًا فيما يخص الزومبا والبيلاتس، فالزومبا مثلًا، ليست مجرد حفلة رقص، وإنما هي تمرين حديث يجمع بين الموسيقى اللاتينية المبهجة مع حفنة من الحركات القائمة على الرقص سهلة التعلم، ويصف معظم المشاركين في دروس الزومبا على أنها حفلة رقص أكثر من كونها تمرينًا.

لكن هذا لا ينفي وجود فوائد كبيرة لها، ومنها حرق السعرات الحرارية، وزيادة القدرة على التحمل، وزيادة كثافة العظام، وتحسين التوازن وقوة العضلات، وتقليل الدهون في الجسم، وانخفاض ضغط الدم.

جدير بالذكر أن أسبوع الصحة واللياقة، يُقام في الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، ويبحث عن الرابط الذي يجمع الصحة العقلية والنفسية بتلك الجسدية، والدور الأساسي لإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية في بناء مجتمعات سليمة.