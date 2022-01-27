تحقيقات موسعة في تجدد خصومة ثأرية وسقوط قتيلين في سوهاج

تجري النيابة العامة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في مقتل عاملين بعدة طلقات نارية، بسبب تجدد خصومة ثأرية في مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وكان عاملين اثنين قد لقيا مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم بناحية قرية الحرجة بحرى دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة المركز، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

- تفاصيل البلاغ

وتلقى أمن سوهاج بلاغ يفيد بتجدد خصومة ثأرية بين طرفين بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة ووجود قتيلين، وانتقل إلى مكان الحادث القيادات الأمنية وتبين وجود إطلاق أعيرة نارية، ووفاة شخصين بناحية الحرجة بحري دائرة المركز، وتبين مقتل "س. ا. ع. ا" 35 سنة، عامل، على إثر إصابته بطلق ناري بالوجه "فتحتي دخول وخروج"، و"ن. ن. ع ا" 41 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق ناري "فتحة دخول بالصدر من الناحية اليسرى وخروج من الظهر"، ويقيمان بناحية نجع أبو علاج التابع لقرية الحرجة بحري دائرة المركز، أثناء تواجدهما بزراعات القصب بذات الناحية.

أخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال شقيقة الأول ونجلة عم الثاني "ج. ا. ع. ا" 27 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت "س. ز. ت. ع" 36 سنة ،عامل، و"ح. ا. ح. ا. ت" 56 سنة عامل، و"ع. ا. م .ع" 52 سنة، عامل، ويقيمون بذات الناحية، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزة الأول والثاني، ما أدى لوفاتهما بتحريض من المتهم الثالث، بسبب وجود خلافات ثأرية.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية، وبمواجهة الأول والثاني أفادا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الثالث لذات السبب، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.