الخميس 27 يناير 2022
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فن

نجل عبدالرحمن أبوزهرة: «تواصل الرئيس السيسى أثر فى معنويات والدى»

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أعرب أحمد أبوزهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن سعادته بتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع والده هاتفيًا للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك أبوزهرة منشورًا له عبر فيس بوك قائلًا: "تشكر عائلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته".

وتصدرت أخبار إصابة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بفيروس كورونا، تريند محرك البحث جوجل، خاصة بعد دخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي جعل جمهور ومحبى الفنان القدير يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية، ولكن سرعان ما تعافى من فيروس كورونا المستجد كما كشف ابنه، وقام بنشر صورة له برفقته أثناء عودته للمنزل.

الفنان عبدالرحمن أبوزهرة اسمه بالكامل عبدالرحمن عبدالرحمن محمود أبوزهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تليفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

وعلى صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

بعد مستشفى الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثر المسرح القومى الرئيس بوك العالي رصاص باب عبدالفتاح السيسي فيس الصوتي المسلسل ابو

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