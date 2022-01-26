الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى سلامة مُهنئًا المنتخب الوطنى: «الأداء مُشرف»

هاني سلامة
هاني سلامة

حرص النجم هاني سلامة على تقديم التهنئة للاعبي المنتخب الوطني بعد فوزه على منتخب ساحل العاج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

ونشر هاني سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة للاعبي منتخب مصر وعلق عليها قائلا: “عاش يا رجالة على الأداء المشرف اليوم.. ومبروك الوصول لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. وننتظر منكم مباراة ممتعة أمام المنتخب المغربي الشقيق”.

 

ويواصل النجم هاني سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “ملف سري” والمقرر عرضه خلال موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة كل من الفنانة عائشة بن أحمد وماجد المصري وإدوارد ومحسن محيي الدين وغيرهم من النجوم وجارٍ الاتفاق مع عدد آخر من النجوم، وتتم الاستعانة في المسلسل بعدد من الشباب أيضًا على غرار طاقم الكتابة والإخراج.

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