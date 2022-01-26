الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عيد تحرير طابا».. مواعيد العطلات الرسمية خلال 2022

العطلات الرسمية 2022
العطلات الرسمية 2022

مواعيد العطلات الرسمية 2022 القادمة، يبحث الكثير عنها للوقوف على التوقيت الرسمي الذي تحدده الحكومة المصرية للإجازات في القطاعين الخاص والعام، حيث يحرص بشكل مستمر الكثير من المواطنين، على الذهاب للبحث عن مواعيد  الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد خاصة أن هذه الأعياد تمثل لهم مناسبات هامة يحرصون على الاحتفال بها.

مواعيد العطلات الرسمية 2022 القادمة

ويرصد «الدستور» في السطور التالية تفاصيل الأعياد الرسمية خلال سنة 2022، كما يلى..  

جدول مواعيد إجازات شهر يناير وفبراير 2022.. والأجندة الكاملة للإجازات الرسمية

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٢.. تاريخ العيد الصغير ومواعيد الاجازات الرسمية بالكامل

 

 

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