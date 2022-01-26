الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي فى زواج سيدة من رجل متزوج

الزواج
الزواج

تحظى الأسئلة المتعلقة بالزواج كثيرًا من الاهتمام لدى الشباب والفتيات سواء مشاكل تأخر الزواج أو كيفية تقديم روشتة من السنة النبوية لتعجيله، وتتلقى دار الإفتاء العشرات من الأسئلة والاسفسارات والفتاوى بخصوص الميثاق الغليظ، ومن الأسئلة التي تطرح بشكل كبير إلى الدار سؤال هل ينفع أتزوج من شخص متزوج؟ فنظرًا لارتفاع العنوسة وكذلك ارتفاع عدد المطلقات والأرامل فقد تلجأ بعد النساء إلى أن تكون زوجة ثانية بدلا من أن تظل بدون زوج.

من جانبها، أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال قائلة:"على النساء الذين يرغبن في أن تكون زوجة ثانية عليهن بصلاة الاستخارة، فهى التي تحدد لهن البوصلة والأمر، وإن كن يرتحن للأمر فلا مانع شرعًا ويتوكلن على الله، وذلك أيضا بعد مشورة الأهل.

وأضافت الدار خلال ردها على ما ورد إليها من أسئلة حول هذا الأمر عبر البث المباشر، أن الزواج من رجل متزوج لا مانع شرعًا فيه، ولا يقبل رجل وإمرأة على هذه الخطوة إلا إذا كان مقتنع بها تمام الاقتناع، وتمام الاطمئنان، وإذا كانت البنت أو السيدة غير مقتنعة بالزواج حتى لو لأمر بسيط فلا تقبل على هذه الخطوة.

وقالت دار الإفتاء، على النساء اللاتي يرغبن في الزواج، أن يقمن بالدعاء، ويمكن لهن الدعاء بدعاء سيدنا زكريا، حيث ورد في هذه الآية " وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه"  فنقول "رب لا تذرني فردًا".

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

دار الافتاء النساء البوصلة الفتاوى مشورة الأهل زوجة ثانية الدعاء سيدنا زكريا

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وائل لطفي

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