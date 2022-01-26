البنك الدولى يتوقع عودة معدلات النمو عالميًا فى 2022/2023

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يعود النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2022-2023 إلى متوسط المعدلات السائدة خلال العقد السابق لظهور الجائحة. لكن وتيرة النمو لن تكون كافية للتعويض عن الانتكاسات التي شهدها الناتج في أثناء الجائحة.

وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يظل الناتج أقل من الاتجاه الذي كان سائدًا قبل الجائحة بجميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلافًا لما عليه الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث يُتوقع سد الفجوة، وستكون أوروبا وآسيا الوسطى أقرب منطقة إلى مسارها قبل الجائحة، في حين ستكون جنوب آسيا الأكثر بُعدًا عنه.

وتميل المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصادي الإقليمي نحو الهبوط، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا، وبطء التقدم في معدلات التطعيم، والضغوط المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية عما كان متوقعًا، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، والاضطرابات والأضرار الناجمة عن الأحوال المناخية بالغة الشدّة.