هبة عبدالغني مُدرسة تعاقب الطلبة في حدوتة «شبح البدروم»

كشفت الفنانة هبة عبدالغني عن صور كواليس حدوتة "شبح البدروم" من مسلسل "تحت السيطرة"؛ والذي يعرض عبر أحد المنصات الشهيرة؛ وقدم منه عدد من الحكايات خلال الفترة الأخيرة؛ مشيرة إلي أن الحكاية الخاصة بها سوف يتم عرضها للجمهور المتابع للمنصة يوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري .

وقالت هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء؛ أنها سعيدة بالعمل في تلك الحكاية؛ مشيرة إلي أن الحكايات السابقة قد حققت نجاحا كبيراً ومتابعة جيدة من قبل الجمهور المصري والعربي؛ متمنية أن تلقي حكاية ردود أفعال قوية؛ ومعبرة عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد بكير مخرج حدوتة "شبح البدروم".

وأضافت هبة عبدالغني؛ أنها قبلت العمل في المسلسل لما له من صدي كبير؛ إضافة إلي أن الشخصية التي تلعبها من خلال حكاية "شبح البدروم"؛ جديدة ومختلفة عليها تماما؛ حيث تقدم شخصية "ميس داليا" مدرسة في أحد المدارس الانترناشونال؛ تقوم بعقاب الطلبة وحبسهم داخل المدرسة التي يظهر فيها شبح لمدرسة تخطف الطلبة وتقوم بقتلهم في معمل الكيمياء.

يذكر أن ‎قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة" المأخوذ عن فرومات المسلسل الأمريكي into the dark؛ وهو من بطولة هبة عبدالغني ومجموعة من النجوم الصاعدة منهم الفنانين نور إيهاب ومعتز هشام؛ ويوسف وائل نور وإسراء رخا؛ ‎وكتابة لاري نبيل، ومهندسة الديكور هند حيدر؛ ومصمم ازياء خالد عزام؛ ومدير تصوير احمد ابراهيم زيتون، وكاستينج دايركتور احمد تمام ومن اخراج محمد بكير.

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‎قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة" المأخوذ عن فرومات المسلسل الأمريكي into the dark، بطولة هبة عبد الغني وكاستينج دايركتور احمد تمام ومن اخراج محمد بكير.