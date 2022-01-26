الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هبة عبدالغني مُدرسة تعاقب الطلبة في حدوتة «شبح البدروم»

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

كشفت الفنانة هبة عبدالغني عن صور كواليس حدوتة "شبح البدروم" من مسلسل "تحت السيطرة"؛ والذي يعرض عبر أحد المنصات الشهيرة؛ وقدم منه عدد من الحكايات خلال الفترة الأخيرة؛ مشيرة إلي أن الحكاية الخاصة بها سوف يتم عرضها للجمهور المتابع للمنصة يوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري .

وقالت هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء؛ أنها سعيدة بالعمل في تلك الحكاية؛ مشيرة إلي أن الحكايات السابقة قد حققت نجاحا كبيراً ومتابعة جيدة من قبل الجمهور المصري والعربي؛ متمنية أن تلقي حكاية ردود أفعال قوية؛ ومعبرة عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد بكير مخرج حدوتة "شبح البدروم".

وأضافت هبة عبدالغني؛ أنها قبلت العمل في المسلسل لما له من صدي كبير؛ إضافة إلي أن الشخصية التي تلعبها من خلال حكاية "شبح البدروم"؛ جديدة ومختلفة عليها تماما؛ حيث تقدم شخصية "ميس داليا" مدرسة في أحد المدارس الانترناشونال؛ تقوم بعقاب الطلبة وحبسهم داخل المدرسة التي يظهر فيها شبح لمدرسة تخطف الطلبة وتقوم بقتلهم في معمل الكيمياء.

يذكر أن ‎قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة" المأخوذ عن فرومات المسلسل الأمريكي into the dark؛ وهو من بطولة هبة عبدالغني ومجموعة من النجوم الصاعدة منهم الفنانين نور إيهاب ومعتز هشام؛ ويوسف وائل نور وإسراء رخا؛ ‎وكتابة لاري نبيل، ومهندسة الديكور هند حيدر؛ ومصمم ازياء خالد عزام؛ ومدير تصوير احمد ابراهيم زيتون، وكاستينج دايركتور احمد تمام ومن اخراج محمد بكير.
https://www.instagram.com/reel/CZMg1FkoSs4/?utm_medium=copy_link

‎قصة "شبح البدروم"، إحدى قصص وحكايات مسلسل "خارج السيطرة" المأخوذ عن فرومات المسلسل الأمريكي into the dark، بطولة هبة عبد الغني وكاستينج دايركتور احمد تمام ومن اخراج محمد بكير.

المخرج اخير منة فنانة روما معبر مدرس أزياء وائل نور أحمد إبراهيم نور مسلسل تحت السيطرة المدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«عقل كيروش».. ماذا ننتظر من لاعبينا أمام كوت ديفوار؟

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

«الأسوياء مابيغيروش من النجاح».. أول رد من منى زكى على أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

«الوزراء» يوافق على اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بـ250 مليون يورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين