«خليكي شيك».. نصائح لاختيار ملابسك بشكل منظم في فصل الشتاء 2022

يحتار العديد من الفتيات في اختيار الملابس المناسبة لفصل الشتاء حيث وجود العديد من الاستايلات المختلفة خاصة في شتاء 2022 لذا توضح الفاشون بوجر نهي أحمد كيف يمكن اختيار الدولاب الشتوي الخاص بك.

المعاطف الشتوية

عند اختيار المعاطف الشتوية التى لا غنى عنها في دولاب فصل الشتاء عليك اختيار معطف فضفاض كي تتمكني من ارتداء ملابس تدفئة، وعليكي الابتعاد عن اختيار الألوان التقليدية مثل اللون الأسود لذا تمكني من اختيار لون غير تقليدي للاختلاف.

القبعات

ما يميزك في فصل الشتاء هو اختيار قبعات وإضافتها في دولابك بألوان مختلفة وجذابة، كما أن القبعات تحميكي من الأجواء الباردة والعواصف والأتربة .

الإسكارف

تعتبر الإسكارفات من القطع التى تزيد على إطلالتك شياكة وأناقة لذا حاولي عدم الاستغناء عنها في إطلالتك الشتوية المميزة واختيار أشكال واستايلات مختلفة .

الأحذية

عند اختيار الحذاء لابد أن تكون مناسبة ومختلفة ما بين الحذاء الطويل والقصير والألوان المتنوعة والجذابة فاختيار الحذاء والحقيبة مهم جدًا في استكمال الإطلالة المميزة في فصل الشتاء.

التدقيق في موديلات العام

لابد من التدقيق في أن الموديل من إصدار العام الجديد وليس موديلات العام الماضي ومتابعة التصفيات حتى تحصلين على القطع بأقل الأسعار.

الصوف

بالذات المنتجات الصوف عليكِ التأكد من عدم تعرضها إلى التلف في أى جزء من القطعة والتأكد من خلوها من أي عيوب في الصناعة إذ إن هذا القماش يتعرض للتلف بشكل سريع بالمقارنة بغيره.

القفازات الجلدية

تعتبر أيضًا من القطع الجيدة وتعطي شكلا رائعا في الإطلالة النهائية لذا قومي بتدفئة يديك بالقفازات ذات الألوان الرائعة وغير التقليدية والبُعد عن اللون الأسود أيضًا.

البنطلون والتنورة الجلد

يعتبر البنطلون الجلد من القطع الجذابة في ارتدائها في فصل الشتاء مع حزام عريض .