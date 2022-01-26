«عترة الصباح» جديد عمرو بدر في معرض الكتاب

يشارك الكاتب عمرو بدر، في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم، برواية "عترة الصباح"، الصادرة عن دار أوراق للنشر والتوزيع.

وفي الرواية امتطى الكاتب أدواته وخلط الأدب بالعلوم معا بقلم واحد فأخرج إبداعا من الأدب المسكوت عنه فى باكورة أعماله الروائية "عترة الصباح"، و هى الرواية التى مالت إلى علم الاستغراب والدهشة، ودارت أحداث الرواية فى قرية السكرية وامتزج على شخوصها هجمات الهجانه وحيل الشطار، حكمة البدو، فتوات الدرب الأحمر، فلسفة الكندى، جهل أبرهة الحبشى، دين المعتصم، شراسة الحق وفرع الباطل شجرة العدل وجذر النفاق.

وجسد الكاتب شخصية والدة محمد بدر الحقيقية فى دور محمد الصباح ليواجه الطغيان فى تلك الرواية بشراسة الحق وهيبه الدهر المعهود فيه الرواية معتقة مثقوله بعلوم شتى تمثل ثروة معرفية لبحور القراء دسمة يجتمع بها أكثر من علم وفن مطرزة بحياكة أدبية رصينة وتحتاج القارىء أن يغوص فيها غوصا

الكاتب عمرو بدر، من مواليد محافظة الشرقية، وهو باحث دكتوراه فى العلوم الاقتصادية إلى كونه باحث فى العلوم الاجتماعية له عدة أعمال مثل: رواية عترة الصباح ٢٠٢٢، وكتاب عمدة المعاني فى بيان السبع المثانى ٢٠٢٢، وكتاب فلسفة الذكر ( ذكر الله بين الهاله والقدسية) بمعرض الكتاب ٢٠٢١.

كما له عدة أعمال بحثية غير منشورة فى عدة مجالات مثل: عقوبات منسية، الحرية المالية، اقتصاد المعرفة، قانون الصمت، المعرفة قوة .

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".