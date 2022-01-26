الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض ملتقى مراسم سانت كاترين بالهناجر (صور)

أفتتاح معرض ملتقى
أفتتاح معرض ملتقى مراسم سانت كاترين

افتتح معرض "ملتقى مراسم سانت كاترين" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، مساء أمس الثلاثاء، وجاء ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وهشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

والمعرض تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية.

الجدير بالذكر أن الملتقى أقيم بمدينة سانت كاترين فى الفترة من ٢٣ مايو حتى ٢ يونيو ٢٠٢١، حيث أقام ١٤ فنانا وفنانة من كافة محافظات الجمهورية.

وهم: الفنان إسلام الهواي (قومسيير الملتقى)، الفنان محمد ثابت بدارى، الفنان أحمد سليم، الفنان ياسين حراز، الفنان هشام عبد العزيز، الفنان/ محمد نبيل عبد السلام، الفنان علي سعيد حجازى، الفنان محمود المغربى، الفنان مصطفى عبد المنعم ، الفنانة إسراء الحسيني، الفنان أحمد عيد، الفنان محمود خطاب، الفنان أسامة القاضي، الفنانة هبة صالح.

وذلك منطقة سانت كاترين على شكل مخيم فنى من خلال الملتقى ليعبر كل منهم بريشته وأدواته ورؤيته الخاص من خلال المعايشة الفنية والإبداعية للأجواء تأثراً واستلهاماً من البيئة المحيطة بالفنان.

يستمر المعرض حتى ٣٠ يناير بقاعة آدم حنين والقاعة مفتوحة يومياً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً.

سانت كاترين 

ومدينة سانت كاترين هي أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزاً، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر في قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس، وتبلغ مساحتها 5130 كم مربع، وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة. وهبها هذا الارتفاع مناخاً متميزاً معتدل في الصيف شديد البرودة في الشتاء، مما يعطي لها جمالاً خاصاً عندما تكسو الثلوج قمم الجبال وأرض المدينة. أُعلِنَت المنطقة محمية طبيعية لما لها من أهمية طبيعية وتاريخية ودينية.

ملتقى مراسم سانت كاترين قاعة آدم حنين مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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