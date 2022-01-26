طارق نصير ينعى ياسر رزق: عبرت كتاباته عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف القضايا

نعى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال اللواء طارق نصير في بيان لة اليوم إن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق يعد أحد رموز الصحافة المصرية الذين قدموا صحافة مهنية متميزة أسهمت بقوة في تشكيل وعى المواطن وعالجت الكثير من المشكلات.

وأكد أن الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق كان يمتلك قلما صحفيا حرا حيث عبرت كتاباته عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن.

ودعا وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وجميع زملاءه في العمل الإعلامي والصحفي الصبر والسلوان.

ولد الكاتب الراحل ياسر رزق، بالقاهرة في 12 يوليو 1964 وسنه 58 سنة، وعمل في عدة مناصب منها مستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما عمل رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم.

وحصل الراحل على نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وكان "كتاب "سنوات الخماسين" آخر ما صدر للكاتب الراحل، يتناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 يناير وحتى يونيو 2013 ويعد الكتاب جزء أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

ويقول رزق فى مقدمة الكتاب، " قبل أن أبدأ "هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدى بها عند مفارق طرق قد تقابلنا فى المستقبل، فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هى تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هى مازالت تدمى وتوجع وتؤثر.

لكن يمكنك أن ترصد مجريات أمور تثرى، بعدما تنقصى مسبباتها وتفتش عن جذورها. ليس هذا أوان التاريخ لما جرى فى مصر فى العقد الثانى من الألفية الجديدة، الذى اعتبره. وهذا رأيى ـ أكثر الحقبات صعوبة وتقلبات، وأشدها جزراً ومدا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ربما يحين الأوان عندما تكتمل كل مكونات "البازل" المصرى فى ذلك المنعطف غير المسبوق أمام من يتصدى لمسئولية التاريخ.