تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 3122 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية.



وبدأت وزارة الداخلية في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي.



وتشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على ألف و500 جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».