«تربية حلوان» تنظم ورشة عمل عن توعية وإكساب الأطفال السلوكيات الإيجابية

نظمت كلية التربية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، ورشة تدريبية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي عقدت بمنطقة الصف.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور منها محور التوعية بتنمية القيم الإيجابية لطلاب منطقة الصف، محور التطبيق العملي لكيفية إتمام مراحل تنمية القيم الروحية، محور طاعة الوالدين، الأكل الصحي، الرياضة، غسيل الأيدي.

وهدفت الورشة لتوعية وإكساب الأطفال بعض السلوكيات والمهارات، ومن هذه المهارات الهامة مهارة النظافة، كما عرض على الأطفال من خلال بعض القصص أهمية طاعة الوالدين، بالإضافة إلى فوائد الأكل الصحى وما ينبغى على الأطفال تناوله فى الواجبات الأساسية، ومن خلال أسلوب غلب عليه العصف الذهنى والحوار والمناقشة، وتم عرض موضوع التنمر على الأطفال.

وفي سياق آخر أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر فبراير، ‪ والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبوهشيمة مدير المركز.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.