الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التهم 8 طوابق.. التحقيق في حريق عقار بالقرب من مول شهير بمدينة نصر

حريق
حريق

تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، إجراءاتها في حريق عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر بعدما التهم 8 طوابق وعدد من محلات الملابس.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار  بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد للطابق الخامس، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لإخمادها.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر حالات اختناق الإجراءات القانونية الحماية المدنية حريق

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