نص قرار إحالة مدير إنتاج سينمائي قتل راقصة أجنبية للجنايات

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة متهم يعمل مدير إنتاج سينمائي في اتهامه بقتل راقصة أجنبية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، للمحاكمة أمام الجنايات.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م.ح"24 سنة، مدير إنتاج سينمائي لأنه في 22 يوليو 2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة قتل المجني عليها Dam Thi Yen عمدًا مع سبق الإصرار وذلك؛ أنه على إثر خلافات مالية بينهما طالبته الأخيرة بسداد تلك المبالغ وهددته بإبلاغ سفارتها وقسم الشرطة، فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستدرجها إلى أحد العقارات السكنية وما أن ظفر بها دفعها نحو الحائط فسقطت أرضا ثم قيد حركتها وكتم فاها قاصدا من إزهاق روحها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة: “أنه قد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان؛ خطف المجني عليها بالتحايل؛ بأن أوهمها بوجود حفل خاص بأحد أصدقائه والتي ستقوم بالرقص به مقابل مبالغ مالية واستدرجها إلى أحد العقارات الغير مكتظة بالسكان قاصدًا إبعادها عن أعين الناس وليتمكن من ارتكاب جريمته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وأوضح قرار الإحالة :"أنه سرق الهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها وكان ذلك ليلًا.