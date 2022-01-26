قبل انطلاقها السبت.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة والقاهرة

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظتي الجيزة والقاهرة يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير علي أن تنتهي يوم 3 فبراير.

يخوض الطلاب مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 29 يناير ومادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الأحد 30 يناير ويوم الإثنين 31 يناير يخوضون مادة العلوم والكمبيوتر أما يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير يخوضون مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية ويوم الأربعاء الموافق 2 فبراير يخوضون مادة الهندسة أما يوم الخميس الموافق 3 فبراير يخوضون مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث قالت أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الاسئلة في نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن فى بداية الأسبوع عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70% من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.