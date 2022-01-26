السعودية وتايلاند تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت أكثر من 3 عقود

اتفقت المملكة العربية السعودية وتايلاند على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين والتي انقطعت منذ عام1989



وصدر بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند برايوت تشان أوتشا إلى المملكة ، جاء فيه: "تأتي هذه الخطوة التاريخية

نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة".



و أكد الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب،و إنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية".



و ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات مع تشان أوتشا، أكدا خلالها حرص البلدين على تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات.



و قال رئيس وزراء تايلاند، إن بلاده "تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، و حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين"، معربا عن "خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية"، التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند في الفترة ما بين1989 - .1990



و أكد تشان أوتشا أن الحكومة التايلاندية "بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة"، و أنها "على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة و جيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة"، مشددا على التزام بلاده بحماية أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية لديها.



و أضاف البيان أنه "جرى بحث سبل تقوية و تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار و الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في تايلاند".