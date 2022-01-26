الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وتايلاند تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت أكثر من 3 عقود

السعودية وتايلاند
السعودية وتايلاند

اتفقت المملكة العربية السعودية وتايلاند على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين والتي انقطعت منذ عام1989
 

وصدر بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند برايوت تشان أوتشا إلى المملكة ، جاء فيه: "تأتي هذه الخطوة التاريخية
نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة".
 

و أكد الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب،و إنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية".
 

و ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)  أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات مع تشان أوتشا، أكدا خلالها حرص البلدين على تعزيز روابط الصداقة بينهما وفتح صفحة جديدة في العلاقات.
 

و قال رئيس وزراء تايلاند، إن بلاده "تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، و حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين"، معربا عن "خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية"، التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند في الفترة ما بين1989 - .1990
 

و أكد تشان أوتشا أن الحكومة التايلاندية "بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة"، و أنها "على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة و جيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة"، مشددا على التزام بلاده بحماية أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية لديها.
 

و أضاف البيان أنه "جرى بحث سبل تقوية و تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار و الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في تايلاند".

سعودي على السعودية لسعودية بعد يلا دبلوماسية عود العلاقات الدبلوماسية دبلوماسي تايلاند عقود العلاقات الدبلوماسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

نشوب حريق ضخم فى عقار بمدينة نصر و«الحماية المدنية» تحاصر النيران

«الصحة العالمية» توضح حقيقة انتقال أوميكرون من خلال العين

موريتانيا تسجل 168 إصابة بكورونا والإجمالى يتجاوز 57 ألفا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

تفاصيل الدواء المصرى الجديد لعلاج كورونا وموعد طرحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟