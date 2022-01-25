الإسكندرية: 7 تعليمات للتعامل مع موجة الطقس السيئ غدًا

أصدرت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تحذيرات للتعامل مع تقلبات الجو المتوقعة والتي تضرب المحافظة غدًا الأربعاء، تزامنًا مع نوة الكرم التي تتعرض لها المدينة الساحلية.

وطالبت المحافظة، في بيان لها منذ قليل، المواطنين بتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم:

1- تقليل التحرك بالسيارات لعدم إعاقة حركة سيارات رفع مياه الأمطار.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم الوقوف بالسيارات على شنايش الأمطار.

4- عدم ركن السيارات في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

5- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

6- البعد عن الأماكن المفتوحة خلال حدوث البرق.

7- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء البرق تجنبًا لخطر الصعق.

ونوهت المحافظة، عن قيام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتخفيض ضغوطات المياه أو قطعها بشكل مؤقت في الضرورة القصوى، لتخفيف الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي.

وأوضحت أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وتتلقى غرفة عمليات المحافظة على مدار الـ24 ساعة، شكاوى المواطنين الطارئة والعاجلة علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام “4234132 - 4234131-4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136” من أي محمول، أو من خلال الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل غدًا الأربعاء، بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثني من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤلين عنها وكذلك المرافق الحيوية، وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسئولة.