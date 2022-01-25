لليوم الرابع.. الإنقاذ و«غواصين الخير» يواصلون البحث عن غريق النزهة

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع فريق “غواصين الخير”، لليوم الرابع على التوالي عمليات البحث عن جثة شاب غرق السبت الماضي في مياه مزرعة مطار النزهة بالإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد غواصين الخير، إن الشاب "محمد خلف محمد، 26 سنة"، غرق السبت الماضي بمنطقة مطار النزهة شارع 4 عزبة عبد المنعم رياض.

وأضاف لـ« الدستور» أنه بالأمس تم إرسال فريق من غواصين الخير للبحث عن الجثمان، مؤكدًا أنه رافق 7 غواصين اليوم الثلاثاء لمعاونة رجال الإنقاذ النهرى بالإسكندرية في أعمال البحث عن الجثمان.

واوضح «المالحي» أن اهل الغريق أبلغوا عن اختفائه أمس الإثنين، حيث تواصل ابن عم الغريق مع فريق غواصين الخير، وتم تحرير محضر باختفائه عقب خروجه للصيد، لافتًا أن الغريق لا يجيد السباحة.