فعاليات «النقل» اليوم.. تداول 852 طن بضائع عامة وتأخيرات القطارات

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 852 طن بضائع عامة ومتنوعة، و610 شاحنات و103 ملاكي.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات و173 شاحنة و14 ملاكي، وشملت حركة الواردات 852 طن بضائع عامة و437 شاحنة و89 ملاكي ويتواجد 14 سفينة على أرصفة الموانئ.

ووفقا لما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و12 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس بحمولة 107 شاحنة و66 ملاكي والسفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 4 ملاكي والسفينةالنوياكسبريس فارغة قادمة من بورتوفيق، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و12 ملاكي والسفينة MEKELE فارغة متجهة إلى ينبع.

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى استقبال ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 72 شاحنة بحمولة 817 طن بضائع عامة و 35 طن ترانزيت الي ليبيا و 7 ملاكي.



https://www.dostor.org/3694376



أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 100 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة/ السد العالي

- القاهرة/ أسيوط مدة 85 دقيقة.

- أسيوط/ أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسًا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

https://www.dostor.org/3694508



شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على رأس وفد رفيع المستوى فى اجتماع الدورة «52» للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك على مستوى كبار الخبراء والتي أقيمت خلال الفترة 24 - 25 يناير 2022 بالرياض بالمملكة العربية السعودية وباستضافة كريمة من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، وبمشاركة رؤساء ومدراء منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتى تتكون من 35 منظمة ومؤسسة عربية ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سعادة الوزير مفوض محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية .

وبحسب ما جاء في بيان الأكاديمية، ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة في إطار منظومة العمل العربى المشترك، ومنها:

أول: الدراسة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بعنوان التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعى بالمنطقة العربية والتي تعد المحور الرئيسي للدورة 52 للجنة التنسيق العليا.



https://www.dostor.org/3694576

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وأضافت الهيئة أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، اعتبارا من يوم 3/2/2022 خلاف القطارات الشغالة يومياً طبقا لجداول التشغيل.

وأوضحت أن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين «القاهرة/ أسوان» والعكس يومياً كالأتي:

- يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

- يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي.

- يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالي.

- يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالي.

https://www.dostor.org/3694633



