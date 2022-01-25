الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بلغت 5 درجات مئوية.. الدقهلية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

ايمن مختار
ايمن مختار

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح وسادت حالة من الإضطراب الجوي فى أغلب مدن ومراكز المحافظة.

وانخفضت درجات الحرارة بالمحافظة إلى 5 درجات مئوية مع استمرار ظهور السحب مع توقعات بزيادة هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة خاصة على مراكز المحافظة الشمالية ما نتج عنه ارتباك فى حركة الصيد ببحيرة المنزلة وعزوف المواطنين عن الأسواق التجارية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أية مستجدات.

ووجه المحافظ بأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.  

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

كما كلفهم أيضا التنسيق أولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة واخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

ووجه "مختار" مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية وللتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرا لأهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

وأكد علي ضرورة تعاون جميع الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء شمال الدلتا، والمراكز والمدن والاحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الدقهلية.

محافظة الدقهلية اليوم درجات الحرارة الرياح

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