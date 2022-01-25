الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسعف وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة لسرقة قرطها بالجيزة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مسعف وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل طفلة عمرها 3 سنوات لسرقة قرطها الذهبي.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طفلة، 3 سنوات، وقررت والدتها، ربة منزل، بقيام الطفلة باللهو بالشارع وتغيبها عن المنزل، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح عقار بذات الشارع سكنها بدائرة القسم بدون قرطها الذهبي، وفـى حالة إعياء شديدة، فقامت بنقلها للمستشفى لإسعافها، إلا أنها توفيت عقب وصولها.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بذات العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبي، وقاما باستدراج المجني عليها بزعم شراء حلوى واصطحباها للشقة سكنهما، وقاما بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم استوليا على قرطها الذهبى، وألقيا بجثتها بمكان العثور، وتم بإرشادهما ضبط القرط المستولى عليه.

قاضي المعارضات تجديد حبس مسعف وزوجته قتل طفلة 3 سنوات سرقة قرطها الذهبي

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وائل لطفي

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