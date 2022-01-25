الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة لا أساس له من الصحة.
 

وقال وزير التعليم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة، لا أساس له ويمثل اجتهادات وشائعات، وسوف تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا بعد حوالي 6 أسابيع للإعلان عن التفاصيل الرسمية».

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وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

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