وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة لا أساس له من الصحة.



وقال وزير التعليم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة، لا أساس له ويمثل اجتهادات وشائعات، وسوف تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا بعد حوالي 6 أسابيع للإعلان عن التفاصيل الرسمية».