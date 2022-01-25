محافظة القاهرة ترفع تراكمات القمامة التاريخية بمنشأة ناصر

واصلت هيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمالها الخاصة برفع تراكمات القمامة والمخلفات التاريخية، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقامت هيئة نظافة القاهرة برفع تراكمات القمامة التاريخية بمنطقة الإيواء بمنشأة ناصر غرب العاصمة.

وأعلنت الهيئة أن التراكمات الموجودة كانت تجبر جميع المواطنين على غلق النوافذ المطلة على التراكمات، وتثير غضب الأهالي بالمنطقة.

وتمكنت الهيئة من رفع التراكمات الموجودة، بتوجيه من اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة القاهرة.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وكان قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بنفقى الأزهر لمتابعة سير الأعمال بهما، والوقوف على حالتهما الفنية والإنشائية.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة غرفة التحكم المركزى المزودة بشاشات وأجهزة تعمل آليًا للتنبيه عن أى حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفوري معها.



وأشاد محافظ القاهرة بمنظومة العمل داخل النفقين خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما.



وتضم منظومة العمل نفقين، ويبلغ طول النفق الشمالي 2610 أمتار، وطول النفق الجنوبي 2640 مترًا بقدرة استيعابية 2000 سيارة / ساعة لكل نفق بمتوسط 40 ألف سيارة يوميًا، وينقل النفقان حركة السيارات من اتجاه شارع صلاح سالم إلى منطقة وسط البلد والعكس.



ويحتوي المشروع علي (4) مباني ملحقة وهى عبارة عن محطات تهوية عملاقة هى (هواية صلاح سالم– هواية الحسين– هواية بورسعيد- هواية العتبة) بالإضافة إلى منطقة للصيانة في جوهر القائد.



ويتم عمل صيانة دورية لأنظمة السيطرة والتحكم فى تشغيل النفقين كنظام مكافحة الحريق ونظام تليفونات الطوارئ ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة التليفزيونية المغلقة CCTV لضمان عملهم بصفة منتظمة (24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع)، كما يتوافر بهما مصدر كهرباء تبادلي بطريقة أتوماتيكية في حالة انقطاع التيار.



ويوجد بالنفقين نظام تهوية على درجة عالية من الكفاءة لدفع هواء نقي إلى داخل النفق وسحب الهواء الملوث وعادم السيارات من داخل النفق والحفاظ على مستوي الرؤية داخل النفق، بالإضافة لنظام لصرف المياه، ونظام للإطفاء ومكافحة الحريق متعدد الأغراض سواء بالمياه أو البودرة الجافة أو الغاز الخامل للحفاظ على الأجهزة، وممرات للسلامة في حالة الطوارئ.



رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، وم. وائل عاطف رئيس الإدارة المركزية لصيانة وتشغيل نفقى الأزهر، ود. محمود الحديدى رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة واستشاري أعمال تطوير نفقى الأزهر للسيارات.