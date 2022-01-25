عيد الشرطة.. حلوى وورد وكود بالمحمول من الشرطة لقائدي السيارات

نظمت مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية بميدان التحرير بالتزامن مع عيد الشرطة الـ 70، ووزع رجال الشرطة الحلوى والورود على المواطنين المترددين على الميدان.

ووزع رجال مرور القاهرة بتوزيع كتاب “القاهرة لا تتوقف.. دليل إرشادي”، بمناسبة عيد الشرطة يلقي نظرة على جهود الدولة لتحقيق السيوله المرورية بالعاصمة من خلال عدة محاور رئيسيه هي:-

١- المقر الجديد للإداره العامة لمرور القاهره ودوره في إدارة العمل المروري بطريقه عصرية .

٢- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة .

٣- عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق .

٤- الإجراءات الإنضباطية وإرشادات السلامة المرورية .

٥- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة .

ويتضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح “QR” كود بالهاتف المحمول، كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.

ووزع ضباط الإداره العامة لمرور القاهره، نسخ مجانية من الدليل الإرشادي علي قائدي المركبات، الأمر الذي لاقى استحسانهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على هذا الإصدار القيم.