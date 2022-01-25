دراما رمضان 2022.. أحمد مجدي يطارد محمد رمضان فى«المشوار»

يشارك النجم الشاب أحمد مجدي في بطولة مسلسل “مشوار لحد هناك” للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، والمقرر عرضه خلال رمضان 2022 من خلال شخصية المقدم علاء؛ محقق في مباحث الآثار، يطارد محمد رمضان للإيقاع به طيلة الأحداث.

المسلسل من إنتاج شركة سعدي جوهر- ميديا هب التي سبق وقدمت لعبة نيوتن في رمضان 2021، ويشارك فى بطولته دينا الشربيني.

شارك أحمد مجدى مؤخرا بالأداء التمثيلى فى كليب المطربة أميمة طالب ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس،

وتظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب فى مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه لدعمه خلال مقابلة عمل بأحد الشركات وخلال وقفتها معه على كوبرى قصر النيل، نتفاجئ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ماحدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية "شايفاك"، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

أحمد مجدي الرئيس التنفيذي لشركة Garage Art Production، له رصيد من الأعمال كممثل، أبرزها فيلم ميكروفون (2010)، باب الوداع (2015)، فيلمي مولانا وعلي معزة وإبراهيم في (2016). كما تميز كمخرج بفيلمه الروائي الطويل لا أحد هناك (2018) الذي شارك في عدة مهرجانات محلية ودولية.