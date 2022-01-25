الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالبة وعامل في حادثين بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيبت طالبة جامعية، اليوم الثلاثاء، صدمتها  سيارة مسرعة أثناء تواجدها أمام مبنى الجامعة، كما أصيب عامل في حادث تصادم توك توك بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة مريم إسحاق عبده، 22 سنة، طالبة بكلية تربية نوعية، صدمتها سيارة أثناء تواجدها أمام مقر الجامعة.

فيما أصيب باهر اشرف يوسف، 32 سنة، عامل، أصيب في تصادم توك توك برصيف بطريق تلة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم طالبة جامعية مستشفي المنيا العام حادث تصادم توك توك

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