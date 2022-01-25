إصابة طالبة وعامل في حادثين بالمنيا

أصيبت طالبة جامعية، اليوم الثلاثاء، صدمتها سيارة مسرعة أثناء تواجدها أمام مبنى الجامعة، كما أصيب عامل في حادث تصادم توك توك بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة مريم إسحاق عبده، 22 سنة، طالبة بكلية تربية نوعية، صدمتها سيارة أثناء تواجدها أمام مقر الجامعة.

فيما أصيب باهر اشرف يوسف، 32 سنة، عامل، أصيب في تصادم توك توك برصيف بطريق تلة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.