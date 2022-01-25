681 وفاة وأكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا 67 ألفًا و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين فى البلاد إلى 11 مليونًا و241 ألفًا و109 إصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 327 ألفًا و448 شخصًا، بعد تسجيل وفاة 681 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر - في بيانه - إن 26 ألفا و404 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و71 ألفًا و740 شخصا، وأشار البيان إلى انتشار متحور "أوميكرون" في 68 إقليما من الأقاليم الروسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت، أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور الذي يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى الى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه على الرغم من انخفاض مخاطر الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض والوفاة بعد الإصابة، وذلك مقارنة مع المتحورات السابقة لفيروس كورونا؛ إلا أن المستويات العالية للغاية لانتشار العدوى أدت إلى زيادات كبيرة في دخول المستشفى، وضغط على أنظمة الرعاية الصحية في معظم البلدان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.