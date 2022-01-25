الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التليجراف» تختار الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لقضاء العطلة الشتوية

الغردقة
الغردقة

رشحت صحيفة "تليجراف" البريطانية مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لقضاء عطلة نصف العام الدراسي في فبراير المقبل. 

ووصفت الصحيفة مدينة الغردقة بأنها "خيار موثوق به لمن يبحث عن دفء حرارة الشمس والبحر والرمال في فصل الشتاء". 

ولفتت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تتميز بشواطئ رائعة للغاية تحديدًا في البحر الأحمر ومن بينها شواطئ الغردقة، حيث الشعاب المرجانية الملونة الفريدة، مضيفة أن مصر توفر العديد من الاختيارات لقضاء إجازة رائعة ومشمسة. 

وتابعت: "مصر هي أفضل رهان لك لقضاء إجازة رائعة وسط الشمس والبحر والرمال دون السفر إلى الجانب الآخر من العالم في هذا النصف من العام، وتعتبر الغردقة خيارًا موثوقًا به، إذا كنت تبحث عن ملاذ عائلي شامل كليًا، فيما سيكون لدى جميع شركات العطلات الكبرى خيارات كبرى للسفر إلى هناك". 

وذكرت أن شركة توماس كوك البريطانية للسفر لديها خيارات وبرامج متعددة للإقامة الكاملة في منتجعات الغردقة، منها برنامج لمدة سبع ليالٍ في 12 فبراير لأسرة مكونة من أربعة أفراد في جناح عائلي بأحد الفنادق هناك. 

وأشارت إلى أن إلغاء الحكومة البريطانية اختبارات ما قبل المغادرة الخاصة بفيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، يفتح إمكانية الحصول على عطلة نصف مدة العام ويفتح أبواب السفر خارج البلاد. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اختارت الصحيفة مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم "تمنح شعورًا رائعًا بالمغامرة ومصدرًا للإلهام"، ونصحت السياح البريطانيين بالسفر إلى أرض الفراعنة والاستمتاع برحلة نيلية تتضمن زيارة بعض المواقع الأثرية.

وقالت التليجراف إن مصر بها أهم الكنوز التاريخية القديمة المتناثرة على ضفاف النيل، من معبد الكرنك ووادي الملوك في الأقصر، وحتى أسوان، تلك المدينة النوبية  المطلة على ضفاف النهر "التي تمنحك شعورًا يشبه الحلم وإحساسًا بالمغامرة والإلهام والاسترخاء". 

تليجراف الغردقة أفضل 10 وجهة سياحية مدينة الغردقة البحر الاحمر شواطئ الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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