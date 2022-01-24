إزالة 204 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط
أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تتعامل بحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً لما حققته من جهود خلال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
وتابعت "عوض" ما تم تنفيذه خلال حملة اليوم بمركز دمياط والتي أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدِ تابعة لولاية حماية النيل بمركز دمياط على مساحة 391 متر مربع، مشيرة الى أن إجمالي عدد الحالات المُنفذة منذ إنطلاق المرحلة الأولى بالموجة وحتى اليوم قد بلغ 204 حالات بمساحة إجمالية 15337 م2.
وأكدت أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالتصدي لأي حالة تعدِ فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
إقليم محافظة دمياط بحثت محافظ دمياط عدد من الطلبات و المذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور الم تعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للوائح الم نظمة لها في محافظة دمياط 160 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 70 حالة خضعت للعزل المنزلى كما سجلت 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس من بينها الدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى دمياط الدكتورة منال عوض أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط