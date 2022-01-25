الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قائمة بمجموعة من الأفلام التي يمكن الاستمتاع بها في الطقس البارد

أفلام الشتاء
أفلام الشتاء

إذا كنت من محبي مشاهدة الأفلام، فإن الطقس البارد الثلجي في الخارج قد يجعلك في حالة مزاجية لمشاهدة بعض الأفلام الجيدة، مع كوب من القهوة الساخنة، وسوف تحظى بليالي شتاء مثالية.

سواء كنت في حالة مزاجية  كوميديا رومانسية دراما، نرشح لك قائمة بمجموعة من الأفلام يمكن مشاهدتها في الطقس البارد وفقًا لموقع “marieclaire”:

سجلات نازيًا

يسافر أربعة أطفال إلى أرض سحرية  بفضل لعنة الساحرة البيضاء الشريرة، إذا كنت بحاجة إلى بعض الخيال المناسب للعائلة لقضاء ليلة فيلم الشتاء، فهذا هو الاختيار. 

 

 

السطوع

هل الطقس الشتوي يجعلك تتمنى أن تتراجع إلى مكان في الغابة  أو الجبال للتفكير والعمل شاهد  The Shining، كان قبل أن يتحول إلى فيلم من أفضل الكتب مبيعًا لستيفن كينج الذي حمل نفس الاسم.

أسعد موسم

هذا الفيلم يشبه لعبة البينجو الشتوية: عيد الميلاد في بيتسبرج، مع قتال أشقاء على حلبة للتزلج على الجليد، يتحدث هذا الفيلم عن العائلة في إطار درامي ومسلي.

صن شاين 

جزء كبير من الفيلم يدور على متن سفينة فضاء متجهة مباشرة إلى الشمس، ذلك لأن الأرض محاصرة في شتاء شمسي مستمر، تم تكليف فريق من رواد الفضاء "بإعادة تشغيل" الشمس قبل أن يتجمد كل شخص على الأرض حتى الموت.

 

 

في المنزل وحده

هذا الفيلم الذي علم جيلًا من الأطفال أنه إذا وجدت نفسك في المنزل دون أي إشراف من الكبار وحدث شيء مخيف، فإن استدعاء رجال الشرطة يعد فكرة مروعة ووضع فخاخ قتل مميتة في جميع أنحاء منزلك فكرة رائعة.

الشقة

يعتبر أحد أعظم الأفلام في كل العصور، يلعب جاك ليمون وشيرلي ماكلين دور البطولة في الفيلم الرومانسي، الذي تدور أحداثه في منتصف إلى أواخر ديسمبر.

أفلام طقس بارد السطوع صن شاين المنزل

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وائل لطفي

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