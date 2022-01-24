الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين في «مشاجرة السلام» 24 ساعة

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

قررت نيابة السلام اليوم الاثنين، حجز 3 متهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات، على خلفية المشاركة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم وأسفرت عن إصابة شخص بإصابات بالغة.  

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم وتسببوا في إصابة شخص بإصابات بالغة. 

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يُفيد بوصول شخص مصاب بإصابات بالغة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد طرفى المشاجرة وضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين مشاجرة السلام

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