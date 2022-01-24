استدعاء طالبة تعرضت للسحل على يد سائق أثناء محاولته خطف هاتفها

أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، استدعاء طالبة تعرضت للسحل على يد سائق في الشارع أثناء محاولته خطف هاتفها المحمول لإجراء المواجهة القانونية بينهما.

تفاصيل الواقعة:

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمع القوات صوت استغاثة، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مصابة بكدمات بالجسم، والتي قررت بأنها حال سيرها بذات المنطقة فوجئت بمركبة "توك توك" قام قائدها بخطف هاتفها المحمول من يدها، وأثناء ذلك تشبثت بالهاتف مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن قائد المركبة من الاستيلاء على الهاتف ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله المركبة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته «فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – الهاتف المحمول المستولى عليه»، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الخطف».