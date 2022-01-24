الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما هى حكة السبع سنوات وهل يمكن للأزواج التخلص منها واستمرار العلاقة؟

حكة السبع سنوات
حكة السبع سنوات

دفعت “حكة السبع سنوات” إلى انفصال العديد من المشاهير والناس، إنها ظاهرة تستخدم عادةً لوصف الوقت الذي يمكن أن تصبح فيه العلاقة مألوفة قليلاً، واعتيادية، لكن هل هو حقًا شيء حقيقي يمكنه إنهاء العلاقات؟

وفقا لموقع مترو، يقول مدرب العلاقات نيس كوبر: إنه في خمسينيات القرن الماضي، استخدم الناس المصطلح  كطريقة لمحاولة فهم سبب تدهور العلاقات بمرور الوقت، ومن المحتمل أنه خلال ذلك الوقت،  كانت العلاقات تمر ببعض التحديات غير المتوقعة".

اليوم ما زلنا نستخدم المصطلح لوصف الفترة الزمنية التي قد يشعر فيها الشخص بالتعب أو الانزعاج أو الملل من شريكه، وبالنسبة لبعض الأفراد يمكن أن تكون العلاقات صعبة بمرور الوقت، لكن غالبًا ما تتأثر بالعوامل الاجتماعية والنفسية مثل هياكل العمل الجديدة، والدخل، وإنجاب الأطفال، والتغييرات العامة في الروتين الذي قد يكون لديهم كزوجين.

إذن ما الذي يمكن أن يفعله الأزواج إذا كانوا قلقين بشأن هذا الأمر؟

التواصل بين الأزواج

التواصل هو نقطة البداية عندما يشعر الناس أن علاقتهم تتدهور بمرور الوقت، وكلما أسرع كان ذلك أفضل، حتى لو بدا الأمر وكأنه تغيير بسيط، سواء كان ذلك في الروتين أو حتى الدعابات الحميمة، إذا كان الأمر يدور في ذهنك، فأنت بحاجة إلى مناقشته مع شريكك.

ابدأ بتغييرات صغيرة

في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن الأشياء لا يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح، ولكن إذا بدأت صغيرة وركزت على القليل من التحسينات، فقد تشعر بأنها أكثر قابلية للإدارة، ليس من الممكن دائمًا إعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح في محاولة واحدة كبيرة ، إذا قمت بتلقي العشاء مع شريكك، فإن إعطاء الأولوية لبعض الوقت معًا للقيام بأشياء جديدة ومثيرة يمكن أن يكون مكانًا رائعًا للبدء.

التطلع إلى المستقبل

قم بإجراء مناقشة مفتوحة حول الكيفية التي تأمل أن تتقدم بها العلاقة، فكرا في المستقبل والأوقات السعيدة التي ستقضيانها سويا.

حكة السبع سنوات الأزواج انفصال المستقبل الناس تدهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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