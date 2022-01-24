توصية بإدراج تنفيذ الصرف الصحى بـ4 قرى ضمن «حياة كريمة» فى سوهاج

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى "الحما- جزيرة طما- السكساكة- قاو غرب" التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

عُقد الاجتماع بحضور كلٍ من محمد فريد، مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، والدكتورة ولاء جاد الكريم، مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

واستعرض النائب مصطفي سالم طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلا أن الوكالة اعتذرت عن الاستمرار فى تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء هذه القرى.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة القابضة للمياه، خاطبت الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربع من مشروع الصرف الصحي، وأن الوكالة الأمريكية للتنمية اعتذرت عن التنفيذ، مُطالبة بإدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما، مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت فى موقف القرى الأربعة.

وذكر سالم، أنه سبق أن تم إدراج عدد 6 قري بمجلس قروي سلامون بمركز طما- محافظة سوهاج، ضمن خطة مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم تنفيذ المشروع بقرية سلامون و جاري تنفيذة بقربةالشوكا، ولم يتم التنفيذ بباقي القري الأربعة "الحما، جزيرة طما، السكاسكة، قاو غرب".

وأضاف أنه بتاريخ 30/3/2021 قامت شركة المياه بسوهاج بمخاطبة رئيس الهيئة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مطالبة بإضافة هذه القري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أفادته الوكالة الدولية الأمريكية باعتذارها عن تمويل تنفيذ المشروع، وبتاريخ 29/6/2021، أرسلت شركة المياه بسوهاج خطابا لمحافظ سوهاج تطالبه بإدراج هذه القري ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث إنها تمثل نسبة 11% من سكان المركز وأنها من ضمن القري المجاورة لنهر النيل.

وأشار سالم، إلي أنه بتاريخ 24/6/2021، أرسل محافظ سوهاج خطابا لوزير الإسكان يطالبه بإدراج هذه القري ضمن برنامج حياة كريمة، وبتاريخ 8/8/2021، أرسلت شركة مياه الشرب بسوهاج لنائب رئيس الشركة القابضة للمياه للمطالبة بإدراج وتنفيذ هذه القري ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أنه بتاريخ 5/8/2021، قامت الشركة القابضة بمخاطبة مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق للمطالبة بإدراج هذه القري ضمن حياة كريمة، لافتا إلي أن أهم هذه المكاتبات كانت من وزير الإسكان للدكتورة راندا المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء يطالب بسرعة إدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذيها الآن.

وأكد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج أنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية وجاري دراسة إسناد تنفيذ المشروع بهذة القري.

وقال محمد فريد مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، إنه لن يتم ترك أي مركز دون تنفيذ جميع المشروعات الخاصة به بجميع القري التابعة له حتي لو تم انتهاء المده الزمنية المحددة للمرحلة الأولي، وأكد أنه سيتم بدء التنفيذ قريبا بهذه القري.

وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم، مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم حل المشكلة وإدراج تنفيذ هذه القري قريبًا وإرسال خطاب للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بشأن ذلك لأنها المعنية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وطالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب طهطا وطما وجهينة مقدم طلب الإحاطة، بضرورة إصدار القرار الخاص بالإسناد خلال أسبوع من تاريخه وموافاة لجنة الخطة والموازنة بصورة منه، ووافق الجميع على ذلك وتم إصدار توصية من اللجنة بذلك.