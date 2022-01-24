الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب «أتوبيس» بالطريق الإقليمى

حادث
حادث

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الاثنين، إثر انقلاب أتوبيس ركاب يستقلونه بالطريق الإقليمي “بلبيس - العاشر من رمضان”، بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا منمدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مركز شرطة بلبيس.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف ونقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير الحركة المرورية.
 

9 أشخاص جروح انقلاب أتوبيس الطريق الإقليمي العاشر من رمضان الشرقية

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وائل لطفي

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