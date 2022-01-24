التصريح بدفن جثة شاب توفى فى حادث بالمنيا

تباشر النيابة العامة بالمنيا التحقيق في واقعة مصرع شاب أسفل عجلات قطار دهسه أثناء عبور مزلقان قرية بني أحمد التابعة لمركز المنيا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، والتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء المعاينة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره الخاطئ لمزلقان قرية بني أحمد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أندرو. ا. 20 سنة"، مقيم بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.