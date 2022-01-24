الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة الشرقية بدفع مليون جنيه للتأمين الصحي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأداء مبلغ مقداره مليون ومائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول القيمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحى قِبَل مديرية التربية والتعليم بالشرقية وقدرها 1192733 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008م، مضافًا إليها الفوائد القانونية المستحقة عليها بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأضافت، أنه وكان البيّن من وقائع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالشرقية في الدعوى رقم 9620 لسنة 19ق أنه تم ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق، لبحث عناصر النزاع المعروض، وأن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تستحق مبلغ 1192733 جنيهًا قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية باقي اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008، وهو المبلغ ذاته المُطالب به من الهيئة.

واطمأنت المحكمة، إلى سلامة ما جاء بالتقرير من أسباب، ومن ثم يتعين الأخذ به وإلزام مديرية التربية التعليم بمحافظة الشرقية سداد المبلغ المشار إليه.

ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يُثار من أن المبالغ التي لم تُسدد تخصّ الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة،إذ إن الجمعية العمومية ، قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المُطالب به على الرغم من أن الدفاتر الخاصة بذلك تحتفظ بها المدارس.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية ، جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية ، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

الجمعية العمومية قسمي الفتوى والتشريع الزام مديرية التربية والتعليم الشرقية مليون ومائة واثنان وتسعون ألف ا

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وائل لطفي

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