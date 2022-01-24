الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القادري» يشارك في افتتاح المقر الجديد لنقابة المرافق بمصر

جمال القادري الأمين
جمال القادري الأمين العام لاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

شارك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جمال القادري، في افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالمرافق، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بدعوة من رئيس النقابة العامة هشام فؤاد، وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، وعماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.

وأكد القادري خلال الافتتاح، على الدور الذي تلعبه النقابات العمالية تحت لواء الاتحادات العمالية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال المشروعة في مواجهة كافة التحديات الراهنة، داعيا الجميع إلى التمسك بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا".

واتفق المشاركون في الافتتاح على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الاتحادات العمالية العربية، من خلال خارطة طريق تهدف إلى مواصلة إشراك العمال في عملية التنمية ومواجهة كافة التحديات.

وعلى جانب آخر، تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مصر، برئاسة المستشار هشام فؤاد، ندوة حول "السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.. ودور العمال في التنمية"، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 وحتى 29 من يناير الجاري 2022، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية عربية ودولية، ومنها الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، ويعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعمرالباشا سكرتير العلاقات العربية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وقيادات عمالية من بلدان، فرنسا، أوزباكستان، طاجكستان، الإمارات، الأردن.

ويبدأ جدول أعمال الندوة، بجلسة افتتاحية تبدأ بكلمة ترحيبية يلقيها أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للعلاقات الدولية، ثم عرض فيديو تعريفي عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالمرافق الاتحادات العمالية العربية

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وائل لطفي

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