أشرف رشاد يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

بعث المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء نص البرقية:

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. يسرني أن أبعث لسيادتكم أرق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٧٠ لعيد الشرطة.

يظل عيد الشرطة رمزًا لعزيمة وفداء ووفاء وتضحية أبطالها البواسل.. ونؤكد لسيادتكم أن شعب مصر يثمن غاليًا تضحياتكم وبطولاتكم على امتداد التاريخ، وكم أنها كانت عاملًا حاسمًا في القضاء على الإرهاب والتطرف، وتمهيد الطريق نحو التنمية والنهوض وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

ونتوجه لسيادتكم بتحية شكر وإجلال وعرفان بالنيابة عن نواب وقيادات حزب مستقبل وطن؛ على جهودكم المضنية وإخلاصكم في رسالتكم المقدسة لحفظ الوطن.

كل عام وشرطة مصر عظيمة وقوية برجالها الأبطال، ونموذجًا للتضحية والفداء، ومصدر فخر وعزة للمصريين".

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة، أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».