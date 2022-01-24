الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف رشاد يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

بعث المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء نص البرقية:

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. يسرني أن أبعث لسيادتكم أرق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٧٠ لعيد الشرطة.

يظل عيد الشرطة رمزًا لعزيمة وفداء ووفاء وتضحية أبطالها البواسل.. ونؤكد لسيادتكم أن شعب مصر يثمن غاليًا تضحياتكم وبطولاتكم على امتداد التاريخ، وكم أنها كانت عاملًا حاسمًا في القضاء على الإرهاب والتطرف، وتمهيد الطريق نحو التنمية والنهوض وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

ونتوجه لسيادتكم بتحية شكر وإجلال وعرفان بالنيابة عن نواب وقيادات حزب مستقبل وطن؛ على جهودكم المضنية وإخلاصكم في رسالتكم المقدسة لحفظ الوطن.

كل عام وشرطة مصر عظيمة وقوية برجالها الأبطال، ونموذجًا للتضحية والفداء، ومصدر فخر وعزة للمصريين".

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة، أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».

أشرف رشاد الشريف الامين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية